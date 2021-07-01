إنقاذ 200 شخص من حريق اندلع في فندق بكربلاء

2021/07/01 | 21:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذت فرق الدفاع الدفاع المدني في كربلاء، اليوم الخميس، 200 شخص إثر اندلاع حريق في فندق بمركز المحافظة.

وقالت مديرية الدفاع المدني في كربلاء في بيان، إن مفارزها في مركز باب بغداد بمدينة كربلاء "تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في غرفة بالطابق الرابع من فندق الدلة سابقاً والعائد إلى العتبة العباسية المقدسة مجمع الامام العسكري بعد إخلاء وإجلاء 200 شخص كانو يعملون اداريين داخل الفندق".

وأضافت، أن "المفارز الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة وبوقت قياسي قصير بعد تطويق النيران ومحاصرتها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها الى باقي اقسام المبنى والمحال التجاريه المجاورة".

وأشارت المديرية إلى أن سبب الحادث سيحدد لاحقاً من قبل خبير الأدلة الجنائية.

PUKmedia مديرية الدفاع المدني

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