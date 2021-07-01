روسيا تحبط هجوما لتنظيم داعش في موسكو

2021/07/01 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الروسية، الخميس، أنها قتلت عنصرا يشتبه في أنه من تنظيم الدولة الإسلامية واعتقلت آخر بتهمة التخطيط لهجمات في موسكو وجنوب البلاد.

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