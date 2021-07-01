الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف تستهدف 4 شرائح

2021/07/01 | 21:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرشيد، الخميس، إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.

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وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تموز 2021)، إن "المصرف يدعو كافة المستفيدين ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

وأضاف، أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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