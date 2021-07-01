2021/07/01 | 21:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أجلي مئات الأشخاص من منازلهم ليل الأربعاء الخميس في غرب كندا بسبب الحرائق التي تضاف إلى موجة الحر غير المسبوقة.أخليت المنازل الأربعاء في قرية لايتون الكندية على بعد حوالى 250 كيلومترا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كندا تجلي مئات السكان من منازلهم بسبب الحرائق المركز الخبري الوطني.

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