النفط تعلن توقيع “القرض الاخضر” الاول في تاريخ العراق

2021/07/01 | 21:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن توقيع “القرض الاخضر ” مع مؤسسة التمويل الدولية، الذي يعد الاول من نوعه في العراق.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه”انجاز عظيم تحققه شراكتنا المميزة في شركة غاز البصرة من خلال توقيع اول اتفاق حيوي مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على قرض لا يتطلب اي ضمانات من المساهمين “القرض الاخضر” الاول في تاريخ العراق”.

واضافت ان ” الحصول على هذا الدعم هو صميم الجهود العراقية للحد من حرق الغاز وسيساهم في مشاريع النمو لشركة غاز البصرة، وتعزيز فرص انتقال البلاد نحو الطاقة النظيفة، والاقتصاد الاخضر، وفتح البلاد امام الدعم الدولي طويل الاجل من البنوك الدولية الكبرى”.

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