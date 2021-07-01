“أوبك+” تبدأ برفع تدريجي لإنتاج النفط الشهر المقبل

2021/07/01 | 21:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ كشفت مصادر في لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة “أوبك +”، يوم الخميس، أن المجموعة تتجه إلى زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي اعتباراً من الشهر المقبل، على خلفية تعافي الاقتصاد العالمي وصعود أسعار الخام.وذكرت المصادر لوكالة رويتر، أن اللجنة اقترحت رفع المجموعة إنتاج النفط إلى 0.4 مليون برميل شهريا اعتبارا من شهر أغسطس/ آب […]

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