اقامة مهرجان سينمائي في نينوى

2021/07/01 | 21:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت نقابة الفنانين العراقيين فرع نينوى مهرجانا سينمائيا بدورة حملت اسم الفنان الموصلي الراحل حسن فاشل على قاعة نقابة المعلمين بالنوصل.

وكشف تحسين حداد عن اعمال المهرجان الذي ضم ستة اعمال فنية سينمائيا واعمال تشكيلية.



وتخلل المهرجان اغان تراثية عبرت عن فولكلور نينوى الغنائي والموسيقي، وتم تكريم عددا من رواد الفن في نينوى بدروع الابداع.

هذا وحضر المهرجان عدد من المثقفين والفنانين ومحبي الفن السابع واعرب الحضور عن سعادتهم بوجود مهرجانات وكرنفالات فولكلورية وهذا ما اشارت اليه يسرى عبد الله احد الحاضرين للمهرجان، لعل هذه الاعمال تعزز الرصيد الفني في المرحلة القادمة

PUKmedia مثنى النهار

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