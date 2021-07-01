اعتقال متهم بسرقة 4 دور سكنية في كربلاء

2021/07/01 | 21:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء في بيان اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم بسرقة اربعة دور سكنية في مناطق متفرقة من المحافظة .

وذكر بيان الشرطة تلقى PUKmedia نسخة منه " في إطار جهود شرطة المحافظة في مجال ملاحقة المطلوبين والمتهمين , تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام من القبض على متهم لقيامه بسرقة أربعة دور سكنية في مناطق مختلفة من المدينة ، إذ أنه بعد حصول عدة سرقات لدور سكنية وجه قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل من مدير قسم مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف السارق وتسليمه الى العدالة ، وقد باشر فريق العمل بالتحري وجمع المعلومات الكافية وتدقيقها للوصول الى المتهم , حيث حامت الشبهات حول أحد الأشخاص كونه من أرباب السوابق , وبعد أخذ الموافقات القضائية أنتقل فريق العمل الى محافظة النجف , ونصب كمين محكم له وتم القبض عليه دونت اقواله واعترف صراحةً بقيامه بسرقة مبالغ مالية ودراجة نارية ومسدس نوع 9 طارق من الدور السكنية التي قام بسرقتها لتتم إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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