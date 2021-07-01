التقرير الأميركي عن الاتجار في البشر.. دول عربية بين الفشل والنجاح والبطولة

2021/07/01 | 21:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرج التقرير السنوي الحادي والعشرين الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية عن سجل الدول في مجال الاتجار بالبشر سبع عشرة دولة على لائحة الدول التي فشلت في القيام بجهود كبيرة لتحقيق المعايير الأدنى في محاربة الاتجار بالبشر أو لم تلب هذه المعايير ولديها سياسات أو نمط في مجال الاتجار بالبشر.

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