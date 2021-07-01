المالية ترد على تعليقات نالت من وزيرها: أغراض سياسية وانتخابية

2021/07/01 | 21:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ردت وزارة المالية، الخميس، على ما وصفته بـ"الادعاءات غير المسؤولة" من قبل بعض الشخصيات تجاه وزيرها علي عبدالأمير علاوي.

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وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تموز 2021)، "ترفض وزارة المالية الادعاءات غير المسؤولة من قبل بعض الشخصيات السياسية والإعلامية تجاه الوزير علي عبدالامير علاوي، وتفند ما صرح به السيد خالد السراي في برنامج (النتيجة) الذي يعرض على قناة اي نيوز بشأن عدم تواجد الوزير داخل العراق للقيام بمهام عمله".

وأضاف البيان، "وتود الوزارة أن تبين أن الوزير ملتزم باداء عمله من موقعه بمقر الوزارة وممارسة كافة الانشطة والمهام ويسكن في منزله العائلي الخاص في بغداد، ولا صحة لما اشيع عكس ذلك، عدا سفره لأيام معدودة كانت ضمن المشاركة مع الوفد الرسمي الحكومي مع دولة رئيس الوزراء لزيارة الولايات المتحدة وأوروبا وإيران والسعودية والكويت".

وتابع "نؤكد أن الوزارة تحتفظ بحقها القانوني في الرد على مروجي ومثيري مثل تلك الإدعاءات غير المبررة وغير المقبولة، والتي تحمل في طياتها اغراض ونوايا سياسية أو انتخابية هدفها إثارة الرأي العام".

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