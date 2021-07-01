2021/07/01 | 21:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، يوم الخميس ، إلقاء القبض على أربعة مطلوبين خلال تنفيذ مداهمة تخللها تبادل إطلاق النار في إحدى مناطق قضاء الميمونة جنوب غرب المحافظة.وذكرت المديرية في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 4 مطلوبين بعد تبادل إطلاق نار مع القوات الأمنية المركز الخبري الوطني.

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