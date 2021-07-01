عشرة قتلى بمجزرة في الكونغو

2021/07/01 | 21:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل 10 أشخاص شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية بهجوم لـ”القوات الديمقراطية المتحالفة”، المرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي حسب الجيش الكونغولي.

وقال أنطوني موالوشايي الناطق باسم الجيش الكونغولي: “شن الأعداء في القوات الديمقراطية المتحالفة هجوما هذه الليلة وخسرنا عشرات المدنيين”.

وشاهد مراسل وكالة “فرانس برس” جثث عشرة قتلى على الأقل في مشرحة المستشفى العام في مدينة بيني بإقليم شمال كيفو.

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