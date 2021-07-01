واشنطن تدرج تركيا في قائمة “الدول المتورطة” بتجنيد الأطفال

2021/07/01 | 21:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدرجت الولايات المتحدة تركيا في القائمة الأمريكية للدول المتورطة في تجنيد الأطفال.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تقريرا معنونا باسم “الاتجار بالبشر عام 2021” أفادت فيه بإدراج تركيا في قائمة الدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال.

وقالت الوزارة في التقرير إن “تركيا تقدم دعما ملموسا لفرقة السلطات مراد في سوريا”، وهي فصيل للمعارضة المسلحة تؤيده أنقرة منذ زمن طويل وتقول الخارجية الأمريكية إنه جند واستخدم أطفالا كمقاتلين.

وهذه المرة هي الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة دولة حليفة في إطار الناتو على هذه القائمة.

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