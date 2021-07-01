تنظيمات حمرين للـ أ.و.ك تدعو المواطنين الى المشاركة في الانتخابات

2021/07/01 | 22:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب كريم شكر محمد مسؤول تنظيمات مركز 16 حمرين للأتحاد الوطني الكوردستاني المواطنين الكورد بقضاء خورماتو وأطرافها مراجعة مكاتب المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في خورماتو لأستلام بطاقاتهم الأنتخابية لكي لا يحرموا من المشاركة فيها.

وقال محمد في تصريح خاص أدلى به لـ PUKmedia بأن هناك عوائل كوردية لحد الآن لم يراجعوا مكاتب المفوضية العليا في خورماتو لأستلام بطاقاتهم الأنتخابية ونطالبهم بمراجعة المكاتب لأن أستلام بطاقاتهم الأنتخابية يضمن لهم المشاركة والتصويت في الأنتخابات المقبلة.

وأضاف: نحن كأتحاد وطني كوردستاني في خورماتو نريد من مواطنينا المشاركة في الأنتخابات لأن المشاركة هي السبيل الوحيد الذي نستطيع من خلاله ممارسة حقنا الانتخابي وأيضا لضمان حقوقنا المشروعة .

PUKmedia/عمراواره

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