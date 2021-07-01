الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى 14 دولة

2021/07/01 | 22:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الإمارات أعلنت، الخميس، حظرا على سفر مواطنيها إلى الهند وباكستان وبنغلادش ونيبال وسريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونغو وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

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