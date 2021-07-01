العراق يجني 6 مليارات دولار إيرادات نفطية في يونيو

2021/07/01 | 22:09 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معدل الكميات المصدرة يومياً بلغ مليونين و892 ألف برميل (فرانس برس)

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أن كمية صادرات النفط الخام الشهر الماضي، بلغت 86 مليوناً و765 ألفاً و589 برميلاً، بإيرادات بلغت 6 مليارات و141 مليوناً و77 ألف دولار"، استناداً إلى الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وأوضحت في بيان، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يونيو/حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط العراق وجنوبه بلغ 83 مليونا و690 ألفا و352 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و75 ألفا و237 برميلاً".

وأشارت إلى أن "معدل الكميات اليومي بلغ مليونين و892 ألف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 70.778 دولاراً".

يأتي ذلك وسط دعوات إلى تنويع استثمارات النفط، حيث دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عدي عواد التميمي، الحكومة إلى "تنويع مجال الاستثمار للشركات الأجنبية في قطاعات النفط والطاقة".

وأكد في بيان أنه "يجب على الحكومة رسم استراتيجية واضحة في مجال الاستثمار للشركات الأجنبية في قطاع النفط والطاقة، وعدم الانحياز إلى دول وشركات أجنبية محددة".

وأشار إلى أن "نجاح الدول الاقتصادية يكون بتعدد استثماراتها وتنوع الدول وعدم ارتهان الوطن وحقوق الأجيال لصالح دول بعينها وشركات أجنبية غايتها احتكار مصائر الشعوب والارتهان بسياستها الضيقة".

ويمر العراق بأزمة مالية خانقة منذ انخفاض أسعار النفط عالمياً، إثر جائحة فيروس كورونا، وبسبب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، إذ تسعى الوزارة لدعم موازنة الدولة من خلال سعيها إلى تنفيذ خطوات استثمارية، ومحاولة زيادة صادرات النفط.

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