النفط يرتفع 2.4% عند التسوية مع ترقب قرار

2021/07/01 | 22:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في الأسواق العالمية بنسبة 2.4 بالمائة عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع ترقب قرار مجموعة "أوبك +" بشأن حجم إمدادات الخام بالفترة المقبلة. وقصلت عقود خام "نايمكس" مكاسبها، رابحة 1.79 دولار، عند …

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