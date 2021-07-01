2021/07/01 | 22:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سعر عقود الذهب الأجلة عند تسوية تداولات، اليوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، على الرغم من ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية.وصعد سعر عقود المعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.3 بالمائة، رابحاً 5.20 دولار، عند مستوى 1776.8 دولار …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يرتفع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي رغم مكاسب الدولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يرتفع عند التسوية للجلسة الثانية على التوالي رغم مكاسب الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).