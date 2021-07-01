تأجيل اجتماع “أوبك+” على خلفية موقف الإمارات

2021/07/01 | 22:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر مطلعة بموافقة مجموعة “أوبك+” للدول المصدرة للنفطة على تأجيل اجتماع اليوم حول اتفاق خفض الإنتاج، وذلك حتى يوم الجمعة المقبل على خلفية موقف الإمارات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين أن السعودية التي ترأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، طلبت تأجيل الاجتماع لإجراء مزيد من المناقشات.

وذكرت الوكالة لاحقا استنادا إلى مصادرها أن “أوبك+” أجلت الاجتماع بسبب تحفظات إماراتية تتعلق بمقترحات لتمديد اتفاق “أوبك+” بشأن القيود على الإمدادات من تاريخ انتهائها الحالي في أبريل 2022 إلى نهاية العام المقبل.

وأوضحت المصادر أن الإمارات تقترح أن تراجع “أوبك+” خط الأساس لتخفيضات إنتاج النفط.

كما أكد مصدر لوكالة “نوفوستي” أن الإمارات تسعى إلى ضمان أساس آخر لها لانطلاق سريان تخفيضات إنتاج النفط.

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