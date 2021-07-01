تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية والتسريح يبلغ قاع 21 عاما

2021/07/01 | 22:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين هبط تسريح العاملين إلى أدنى مستوى في 21 عاما بحزيران مع تمسك الشركات بموظفيها في ظل نقص للعمالة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن "طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت 51 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 364 ألفا للأسبوع المنتهي في 26 حزيران".

لكن وتيرة التراجع أخف من أيار، عندما تراجعت الطلبات إلى ما دون 400 ألف للمرة الأولى منذ آذار 2020 عندما أُجبرت أنشطة الأعمال غير الضرورية على الإغلاق لإبطاء الموجة الأولى من كوفيد-19.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 390 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وفي تقرير ثان، قالت شركة تشالنجر، جراي آند كريسماس لمساعدة الموظفين على الانتقال لوظائف جديدة إن تسريح العاملين المعلن من قبل أرباب العمل في الولايات المتحدة تراجع 16.7 بالمئة إلى 20476 في حزيران، وهو أدنى مستوى منذ حزيران 2000.

المصدر: رويترز

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