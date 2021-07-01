وجه إنسان في قصاصة - إلهام مانع

2021/07/01 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهام_مانع قصاصات ورقية.



رفيعة.



لا تزيد عن عشر سنتيمترات.



ترفرف.



مع الهواء.



على جدران الكنيسة.



تحيط بها.



سوار من قصاصات.كأنها تحتضنها.



تحكي كل منها قصة.



قصة إنسان.



سطرين لا أكثر.



اسمه، عمره، وكيف مات!اسمها، عمرها، وكيف ماتت!رضيع.



طفلة.



شاب.



شابة.



امرأة.



رجل.



والأعمار تتفاوت.



"عُثر عليه ميتًا على متن قارب جنوب مالطا"."اختنقت حتى الموت في شاحنة مبردة قرب زو ......





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