كأس أوروبا: إلغاء تذاكر المقيمين في إنكلترا لمنع سفرهم الى روما

2021/07/01 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما-(أ ف ب) – قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الغاء التذاكر التي تم بيعها للمقيمين في إنكلترا، وذلك للحؤول دون سفرهم الى روما من أجل حضور مباراة منتخب “الأسود الثلاثة” ونظيره الأوكراني السبت في ربع نهائي كأس أوروبا، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات الإيطالية الخميس.ويتوجب على الأشخاص المقيمين في المملكة المتحدة أو الذين […]

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