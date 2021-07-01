حظر الإعلانات المتعلقة بإنقاص الوزن

2021/07/01 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعار “بينترست” © ا ف ب/ارشيف ليوتيل بونافانتور باريس (أ ف ب) – أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي “بينترست” التي ينشر المستخدمون فيها صورا لاهتماماتهم في بيان أصدرته الخميس حظر كل المحتويات الإعلانية المتعلقة بإنقاص الوزن.وأوضحت المنصة التي تؤكد أن 475 مليون مستخدم نشط يتابعونها كل شهر في العالم أنها بادرت إلى “تحديث […]

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