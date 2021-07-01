السعودية تمنح برنامج الأغذية العالمي 50 مليون يورو لدعم اليمن

2021/07/01 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما-(أ ف ب) – منحت السعودية 50 مليون يورو لبرنامج الأغذية العالمي لمساعدة اليمن الغارق في نزاع تشارك فيه الرياض ويعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق ما أعلنت الوكالة الأممية الخميس.في بيان له، رحب برنامج الأغذية العالمي الذي يتخذ مقرا له في روما بـ”مساهمة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمبلغ […]

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