2021/07/01 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط انفجار بسيارة مفخخة في البصرة المركز الخبري الوطني.

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