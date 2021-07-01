2021/07/01 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني ،اليوم الخميس، بإحباط تفجير بسيارة مفخخة في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “قوة أمنية من شرطة أبي الخصيب عثرت على عجلة مفخخة بالقرب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط تفجير بسيارة مفخخة في البصرة المركز الخبري الوطني.

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