2021/07/01 | 22:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعرض الفيلم السينمائي الكوردي "طريق الموت" في المتحف الوطني بمدينة السليمانية والذي يطرح ظاهرة هجرة المواطنين الكورد إلى أوروبا بعد اتساع رقعة الأزمة الاقتصادية وانعدام فرص العمل.

مخرج الفيلم ريبوار محمد يؤكد لـ PUKmedia، ان فيلمه يبحث في مضمونه هجرة المواطنين الكورد والشباب منهم على وجه التحديد إلى أوروبا، ويسلط الضوء على المعوقات التي تواجههم.

ولا تقتصر رسالة "طريق الموت" في طرحها ظاهرة الهجرة لفئة معينة وانما يناقش جميع مشاكل الفئات العمرية التي تواجههم في حياتهم اليومية منها ما يتعلق بالأوضاع الصحية وتردي الأوضاع على مستوى انعدام فرص العمل.

وتبلغ مدة الفيلم ساعة واحدة وهو من سيناريو واخراج ريبوار محمد وتصوير أكرم أنور وشهرام طه، بينما المونتاج جاء ببصمة باور رفيق.

ويعرض الفيلم خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين عند الرابعة والنصف عصراً في قاعة السينما بالمتحف الوطني في السليمانية.

واشار الى ان مدة الفيلم ساعة واحدة سيناريو واخراج ريبوار محمد وتصوير اكرم انور وشهرام طه ومونتاج باور رفيق.

ويعرض الفيلم غدا الجمعة والسبت في الساعة 4 والنصف عصرا في قاعة السينما بالمتحف الوطني بمدينة السليمانية.

PUKmedia/خاص

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