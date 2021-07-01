مارتينيس سينتظر حتى

2021/07/01 | 22:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب منتخب بلجيكا، الإسباني روبرتو مارتينيس بأنه سينتظر حتى "اللحظة الأخيرة" قبل أن يتخذ قراره بشأن مشاركة النجمين إدين هازار وكيفن دي بروين اللذين يعانيان من إصابة طفيفة، في المواجهة المرتقبة ضد إيطاليا في الدور ربع النهائي من كأس أوروبا الجمعة في مدينة ميونيخ الألمانية.

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