تأجيل اجتماع أوبك+ إلى يوم الجمعة

2021/07/01 | 22:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير النفط احسان عبدالجبار، تأجيل اجتماع "اوبك بلاس" اليوم حول اتفاق خفض الإنتاج، إلى يوم غد الجمعة .

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وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 تموز 2021) إن "الدول الاعضاء ارتأت تأجيل الاجتماع الذي بدءت أعماله هذا اليوم واستغرق عدة ساعات إلى يوم غد لاجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للتوصل الى اتفاق يحقق الاهداف المشتركة في الاستقرار والتوازن للاسواق النفطية العالمية".

واشار اسماعيل إلى "الجهود التي تبذل لتقريب وجهات النظر من اجل التوصل الى اتفاق يخدم المنتجين ويحقق الاستقرار".

وأضاف أن "الاجتماع قد بحث التحديات التي تواجه السوق النفطية ومراجعة التقارير التي اعدت من قبل اللجان المعنية في أوبك".

وأكد أن "قرار منظمة أوبك بعقد اجتماعه القادم في بغداد والاحتفال بذكرى مرور 60 عاماً في بغداد".

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