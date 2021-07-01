ضبط سيارة بداخلها مواد متفجرة في البصرة

2021/07/01 | 22:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بضبط سيارة بداخلها مواد متفجرة في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية من شرطة ابي الخصيب تتمكن من العثور على سيارة بداخلها مواد متفجرة بالقرب من علوة حمدان في البصرة".

وأضاف المصدر أنه "تم السيطرة عليها وتفكيكها دون حادث يذكر".

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