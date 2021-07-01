محلل سياسي: توحد الجميع في ملف إخراج القوات الاجنبية سيجبرها على الانسحاب

2021/07/01 | 22:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ أكد المحلل السياسي عباس الشطري، يوم الخميس، على أن وحدة الجميع بملف إخراج القوات الاجنبية من العراق سيجبرها على الانسحاب.وقال الشطري في برنامج حصاد الأيام؛ إن الرئيس الأميركي جو بايدن يماطل في سحب القوات الأميركية من العراق.وأضاف أن الحوار الاستراتيجي جاء في صالح العراق للإفصاح عن وجهة نظره بخصوص التواجد الأجنبي، […]

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