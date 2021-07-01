صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  669 المسجلة اليوم بكورونا

2021/07/01 | 22:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الخميس، عن تسجيل 669اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 554اصابة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 669 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

554 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع المدائن 163 حالات خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 47 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 35 حالات خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديده 66حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية85 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 55حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 14حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 11 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 58حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 20 حالو حلال الرصد الوبائي

115حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

27حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها

13 حالة في البلديات

5حالات في منطقة بغداد جديدة

3 حالات في النهروان

7حالات في الاعظمية

7 حالات في الشعب

4حالات في المستنصرية

4 حالات في الحسينية

6 حالات في الامين

6 حالات في الزعفرانية

4حالات في الكرادة

4 حالات في الطالبية

3 حالات في الضباط

حالتين في كل من المناطق التالية .



الدورة /حي تونس /الرشاد /شارع فلسطين / الصالحية /الكاظمية / جسر ديالى /الصليخ/حي القاهرة/الحرية /العبيدي .

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 177272توفي منهم 1784 للاسف فيما اكتسب الشفاء 170585 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4903”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون واخذ اللقاحات وتقدير تلك الجهود”.

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