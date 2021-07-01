وزير النفط يعلن تأجيل اجتماع اوبك بلاس الى يوم الجمعة

2021/07/01 | 22:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن وزير النفط، اليوم الخميس، عن تأجيل اجتماع اوبك بلاس حول اتفاق خفض الإنتاج، الى يوم غد الجمعة.وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الدول الاعضاء ارتات تأجيل الاجتماع الذي بدأت اعماله هذا اليوم واستغرق عدة ساعات الى يوم غد، لاجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للتوصل الى اتفاق يحقق الاهداف المشتركة في الاستقرار والتوازن للاسواق النفطية العالمية".واشار اسماعيل الى "الجهود التي تبذل لتقريب وجهات النظر من اجل التوصل الى اتفاق يخدم المنتجين ويحقق الاستقرار ".واضاف أن "الاجتماع قد بحث التحديات التي تواجه السوق النفطية ومراجعة التقارير التي اعدت من قبل اللجان المعنية في اوبك"، مؤكداً "قرار منظمة اوبك بعقد اجتماعه القادم في بغداد والاحتفال بذكرى مرور 60 عاماً في بغداد".

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