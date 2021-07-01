العكيلي: الكاظمي لا يجرؤ على طرد القوات الأجنبية من البلاد

2021/07/01 | 22:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ رأى محلل سياسي اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الاميركية تحاول إبعاد العراق عن إيران بتقريبه من السعودية والإمارات.وقال صباح العكيلي عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي في برنامج حصاد الأيام؛ إنه لا يمكن الفصل بين العراق وايران او المنطقة بسبب تشابك المصالح، لافتا إلى ان اميركا تحتل العراق عسكريا وعلى المستوى السياسي والأمني.[…]

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