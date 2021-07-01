قانون القومية والجذور العنصرية في الفكر الصهيوني - نهاد ابو غوش

2021/07/01 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش هل يؤثر إقرار قانون القومية العنصري على مسألة تشريع او شرعنة الهجرات اليهودية قديما وحديثا ، وهل يمكن ان يكون لللقانون تاثير على دعوة اليهود الى عدم الاندماج في المجتمعات التي يعشون فيها وتعزيز الهجرة؟أحد أركان الفكر واليديولوجية الصهيونية هي المقولة التي تقول باستحالة اندماج اليهود في اي مجتمع غير يهودي وتمايزهم عن غيرهم من البشر، وان دولة اليهود (اسرائيل) هي المكان الوحيد الذي يمكن ان يشعر ......





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