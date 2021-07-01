محلل سياسي: أميركا تستغل ضعف الحكومة لإبقاء وجودها في العراق

2021/07/01 | 22:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ بين المحلل السياسي محمد جعفر يوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأميركية اميركا تتواجد في العراق والمنطقة للبحث عن مصالحها.وقال جعفر في برنامج حصاد الايام؛ أن اميركا لا تريد مغادرة العراق في الوقت الحالي، كما لا يمكن إقناع الولايات المتحدة بترك العراق ومغادرته.ولفت جعفر؛ إلى ان السيادة الجوية في العراق لصالح اميركا […]

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