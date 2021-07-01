2021/07/01 | 22:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت مصادر في مجموعة "أوبك +" لوكالة "رويترز" أن المجموعة أرجأت اجتماع اللجنة الوزارية إلى، غداً الجمعة، لإجراء مزيد من التشاور بشأن سياسة إنتاج النفط خلال الفترة المقبلة.وكانت مصادر في "أوبك +" قد كشفت لـ"رويترز"، بوقت سابق من اليوم …

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