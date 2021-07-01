انطلاق مهرجان اسبوع الاعمال اليدوية في السليمانية

2021/07/01 | 23:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات مهرجان اسبوع الاعمال اليدوية في متنزه هواري شار في السليمانية بتنظيم من اتحاد نقابات العمال بمشاركة 28 مشتركة من النساء لتشجيع أعمالهم اليدوية .

وتقول نازلين سعيد إحدى المشاركات بالمهرجان لـ PUKmedia "اننا سعداء بهذا المهرجان الذي يقدم لنا النساء الدعم ونستطيع عرض منتجاتنا اليدوية من الاكسسوارات والتحفيات والازياء والاكلات الكوردية القديمة والاستفادة من بيعها للناس , ونشكر اتحاد عمال كردستان قسم الاعمال اليدوية والتطريز بتوفير المكان والمساعدات الاخرى لنا ."

PUKmedia/عدنان جاف

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