القطب المتجمد الجنوبي يسجل درجة حرارة غير مسبوقة

2021/07/01 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الخميس، أن القطب الجنوبي شهد في السادس من فبراير 2020 حرارة قياسية بلغت 18.3 درجة مئوية.

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