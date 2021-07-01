خبير في مجال الطاقة: أميركا تسعى لاحتكار ملف الكهرباء في العراق

2021/07/01 | 23:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ رأى الخبير في مجال الطاقة بلال خليفة يوم الخميس، أن اسبابا سياسية وفنية وادارية تقف خلف تدهور الكهرباء في العراق.وقال خليفة في برنامج حصاد الأيام؛ أن السياسة الاميركية تسعى لاحتكار ملف الكهرباء في العراق.وأضاف خليفة؛ أن البرلمان لم يستجوب اي وزير للكهرباء خلال الفترة الماضية، لافتا إلى عدم وجود جدية في […]

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