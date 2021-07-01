2021/07/01 | 23:29 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: أعلن احسان عبد الجبار اسماعيل، وزير النفط العراقي، اليوم الخميس، عن تأجيل اجتماع "أوبك+" حول اتفاق خفض الإنتاج إلى، غد الجمعة.
وقال احسان عبد الجبار اسماعيل، إن الدول الأعضاء أرتآت تأجيل الاجتماع الذي بدأت أعماله اليوم واستغرق عدة ساعات …
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وقال احسان عبد الجبار اسماعيل، إن الدول الأعضاء أرتآت تأجيل الاجتماع الذي بدأت أعماله اليوم واستغرق عدة ساعات …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: تأجيل اجتماع "أوبك +" للوصول لاتفاق يحقق أهداف استقرار السوق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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