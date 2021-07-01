ترامب ينتقد القضاء في نيويورك.. والمدير المالي لمنظمته يدفع ببراءته

2021/07/01 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، أن الاتهامات بارتكاب جنح ضريبية التي وجهت إلى منظمته ومديرها المالي، تأتي بدوافع سياسية متهما المدعين العامين في نيويورك بإحداث "انقسامات في البلاد".

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