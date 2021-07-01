أرضاً وجواً.. خطة جديدة ’لاصطياد’ مستهدفي أبراج الطاقة

2021/07/01 | 23:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، تنفيذ خطة جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة من الاستهدافات المتكررة.

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وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خلال مشاركته مع الزميلة زينب الغانم، في برنامج "قبل الغد" وتابعه "ناس"، (1 تموز 2021)، إن "العمليات المشتركة اتبعت خطة جديدة تمثلت بإشراك القوة الجوية من خلال إجراء استطلاعات جوية، فضلا عن توفير كاميرات مراقبة؛ لتأمين أبراج نقل الطاقة من الاستهدافات المتكررة".

وأضاف، أن "محافظة كركوك غالبا ما تشهد استهدافا للأبراج، وهناك خلايا نائمة لاستهداف تلك الأبراج"، مبيناً أنه "بعد سلسلة استهدافات لأبراج الطاقة في بغداد وبعض المحافظات الأخرى، تعتزم وزارة الكهرباء بمتابعة الأمر لصيانة الأبراج المتضررة".

وتابع، "سيكون عملنا قاسِ وجاد تجاه كل من يقترب نحو أبراج الكهرباء، والمواطنون متعاونون بهذا الصدد".

وأشار إلى أن "الغرض من تلك الاستهدافات، هو قطع خطوط الإمداد تجاه بغداد والمحافظات الأخرى"، مبينا أنه "لو كان داعش أو أي طرف آخر هو من يقوم بهذه الأعمال الاستهدافية، فهما وجهان لعملة واحدة، حيث أن استهداف أبراج الطاقة لا يختلف عن الإرهاب".

وبين، أن "القوات الامنية نتعامل مع مستهدفي أبراج الطاقة، بشكل أمني فحسب، وهناك عمليات أمنية كبرى في المناطق التي تشهد استهدافاً لأبراج الطاقة الكهربائية الغاية، وسنستخدم القوة على كل من يحاول استهداف الأهداف الحيوية".

وبشأن إمكانية تأمين أبراج نقل الطاقة أوضح الخفاجي، أن "خطوط نقل الطاقة ممتدة إلى مئات الكيلومترات ضمن مساحات قيادات العمليات في المحافظات العراقية، ونشر قوات على طول تلك المسافات أمر صعب وغير موجود في كل دول العالم، إلا أننا نعوض عن ذلك بالجهد الفني من خلال الطائرات وكاميرات المراقبة والدوريات الأمنية".

ولفت إلى أنه "ما يحصل من استهدافات بالرغم من وجود تلك الوسائل لحماية الأبراج، يعتبر خرقاً أمنياً ومؤشراً لتخطيط الجماعات الإرهابية لاستهداف تلك الأبراج".

وختم، أن "التنظيمات الإرهابية لا تستطيع تنفيذ عملها الفني والإرهابي، لذلك بدأت تلجأ إلى استهداف أبراج الطاقة".

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