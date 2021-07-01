مكافحة المخدرات تعلن اعتقال 5 متهمين بحوزتهم ثلاثة آلاف “حبة” في الأنبار

2021/07/01 | 23:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، الخميس، عن اعتقال 5 متهمين بحوزتهم ثلاثة آلاف “حبة” في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنها “القت القبض على (5) متهمين في محافظة الأنبار وبحوزتهم (3000) ثلاثة آلاف حبة نوع كبتاجون ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي (200) قداحة”.

وأضافت أنه “تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات”.

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