"أوبك +" ترجئ قرارها بشأن الإنتاج 24 ساعة لمزيد من التشاور.. رسمياً

2021/07/02 | 00:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت منظمة "أوبك" عن تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية الـ18 لمجموعة "أوبك+" إلى، غداً الجمعة .وأوضح بيان لمنظمة "أوبك" صادر، اليوم الخميس، أنه تم تأجيل الاجتماع الـ31 للجنة المراقبة المشتركة، واجتماع اللجنة الوزارية الـ18 لمجموعة "أوبك +" 24 …

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