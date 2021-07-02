2021/07/02 | 00:07 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الخميس 1 يوليو 2021 | 11:52 مساءً | عدد القراءات : 25

قوة الجوية يفوز على الشرطة في ديربي بغداد

فاز فريق نادي القوة الجوية الرياضي على فريق الشرطة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في ملعب الشعب ببغداد.

سجل القوة الجوية عن طريق ايمن حسين و شريف عبد الكاظم، ويحتاج القوة الجوية الی ثلاث نقاط فقط لحسم الدوري من 4 مباريات.



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