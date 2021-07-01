تقرير المرأة والسلام والأمن.. جهود واسعة للخارجية الأميركية مكّنت آلاف النساء

2021/07/02 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة الخارجية الأميركية، هذا الأسبوع، أول تقرير لها بشأن النساء والسلام والأمن، بالاشتراك مع وزارتي الدفاع والأمن الداخلي، بالإضافة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

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