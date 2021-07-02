نناضل من اجل مجتمع حر خالٍ من كافة اشكال التمييز والاضطهاد - نساء الانتفاضة

2021/07/02 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نساء_الانتفاضة تعاني البشرية كافة على مر العصور من القمع والقتل والانتهاكات بصورة مباشرة وغير مباشرة، من قبل الأنظمة الحاكمة بدءا من المجتمعات البدائية والاقطاعية وصولا الى يومنا هذا.



وبالخصوص مع ظهور الأنظمة الرأسمالية الجشعة التي تعتاش على دماء العمال والكادحين والفئات المفقرة من المجتمع.عانت المرأة بشكل أقسى وأكبر من الرجل في المجتمعات، فهي بذلك تعاني من الاضطهاد الممارس على عموم الناس أولا، ثم كونها امرأ ......





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