الإجهاد المائي: مشكلة عالمية تزداد سوءاً - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/07/02 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي ندرة المياه مشكلة تهدد صحة المجتمعات وتطورها حول العالم.



والتغير المناخي يزيدها حدة، ويضغط على الحكومات لإيجاد الحلول المبتكرة والتعاونية لمعالجة الإجهاد المائي.



مجلس العلاقات الخارجية كلير فيلتر وكالي روبنسون 22 أبريل 2021 ملخص* تقع ندرة المياه حين لا تستطيع المجتمعات تلبية احتياجاتها المائية، سواء بسبب عدم كفاية الإمدادات أو قصور البنى التحتية.



واليوم، يواجه مليارات ا ......





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