سجال بين سفير المغرب لدى الأمم المتحدة وخبيرة أممية بشأن نشطاء صحراويين

2021/07/02 | 00:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت خبيرة مستقلّة مكلّفة من الأمم المتحدة، الخميس، المغرب إلى التوقف عن استهداف النشطاء والصحافيين الذين يدافعون عن مسائل حقوق الإنسان في قضية الصحراء الغربية.

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